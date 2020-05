Doua cazuri noi confirmate cu coronavirus in Premier League

Ziare.

Cele doua cazuri au fost depistate la a doua serie de teste serologice efectuate in cadrul tuturor celor 20 de echipe din EPL, in zilele de marti, joi si vineri.Sunt 8 cazuri acum in total de coronavirus inregistrate in Premier League, dupa cum anunta agentia de presa britanica BBC.La precedenta testare, de pe 17 si 18 mai, au participat 748 de jucatori si membri ai staff-urilor.Se stie pana acum ca jucatorul celor de la Watford, Adrian Mariappa, dar si ntrenorul secund al lui Burnley, Ian Woan, au fost testati pozitiv.Toate persoanele cu COVID-19 au fost plasate in izolare la domiciliu. Jucatorii din Anglia au reinceput de marti antrenamentele individuale si se spera ca la mijlocul lui iunie sau inceputul lui iulie, Premier League se va relua.Din acest sezon al Premier League mai sunt de jucat 92 de meciuri D.A.