Doua echipe cunoscute, acuzate ca au trucat un meci!

"Getafe il sprijina neconditionat pe capitanul sau si regreta incalcarile grave ale dreptului elementar la prezumtia de nevinovatie. Dorim, totodata, sa respingem toate acuzatiile referitoare la o intelegere in privinta rezultatului unui meci", a indicat clubul madrilen intr-un comunicat."Clubul isi rezerva dreptul de a actiona in justitie orice individ sau orice organizatie care va da credit acestor acuzatii", a mai precizat Getafe.Conform presei spaniole, politia este interesata de mesajele scrise de capitanul lui Getafe, Jorge Molina, care sugereaza ca sapte jucatori de la Villarreal ar fi putut primi bani pentru ca echipa lor sa piarda la Getafe, in ultima zi a sezonului 2018-2019.Getafe a remizat cu Villarreal (2-2) in meciul respectiv, ratand astfel clasarea pe locul al patrulea in Primera Division si, totodata, calificarea in Liga Campionilor.Clubul Villarreal a emis, la randul sau, un comunicat in care respinge orice acuzatie de coruptie. "Respingem categoric acuzatiile facute in ultimele ore si negam vehement orice implicare intr-o incercare de aranjare a rezultatului meciului din etapa a 38-a, impotriva lui Getafe", precizeaza "Submarinul galben".