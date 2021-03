Watch as Cremonese's Michele Castagnetti scores an extraordinary goal from his own half in Serie B (via @Lega_B) https://t.co/IDAucizpOj pic.twitter.com/SdeR0i42gD - Guardian sport (@guardian_sport) March 17, 2021

Adverarul sau Michele Castagnetti a fost cel care si-a trecut numele in dreptul unui gol de colectie - portarul advers a degajat, iar el a lovit mingea fara preluare si a propulsat-o in poarta de la peste 70 de metri.Dragomir s-a transferat la Virtus Entella in aceasta iarna, dupa trei ani petrecuti la Perugia. Echipa sa este pe ultimul loc in Serie B.