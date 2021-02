EXCLUSIV Fotbalistul cu o clauza de 1 milion de euro si-a fentat patronul si a plecat gratis la o forta din Liga 1. Anul trecut, a reusit driblingul sezonului.

Venit liber de contract la Botosani, fotbalistul timisorean a umplut conturile clubului moldovean.Valeriu Iftime si Marius Croitoru au gasit reteta succesului, jucatori tineri si gratis pe care, apoi, sa-i vanda in viitor pe sute de mii de euro, scotand un profit considerabil.Sefii de la FC Botosani nu se opresc aici. Moldoveni au negociat si au luat unul dintre cei mai buni tineri din Liga 2.Fundasul stanga de la Viitorul Pandurii Targu Jiu, Andrei Dragu, va juca din vara in Liga 1 , la FC Botosani. Fotbalistul gorjean a mai fost dorit si de alte echipe din prima liga, insa a ales echipa din Moldova datorita lui Marius Croitoru.La 21 de ani, Dragu a avut un sezon de exceptie in liga secunda, echipa sa, Viitorul Pandurii Tg Jiu este pe locul 2 in clasament, cu sanse mari la promovare.Fundasul stanga a fost adus de patronul Nicolae Sarcina la Energeticianul, asa cum se numea echipa pe vremea aceea, de la juniorii echipei Pandurii Targu Jiu.Omul de afaceri din Gorj a crezut atat de mult in calitatile lui Dragu incat i-a facut un contract beton si i-a pus o clauza de 1 milion de euro.Fotbalistul gorjean a intrat in ultimele sase luni de angajament si nu a mai vrut in ruptul capului sa prelungeasca intelegerea cu Viitorul Pandurii.De acest lucru a profitat si FC Botosani, care l-a semnat acum si il va avea pe Dragu la dispozitie din vara.Este o lovitura grea pentru patronul echipei din Targu Jiu, mai ales ca afaceristul se asteapta sa scoata bani frumosi pe Dragu si in plus il considera un jucator indispensabil pentru echipa din Gorj.Andrei Dragu, un tanar fotbalist talentat, nascut si crescut in orasul lui Brancusi, a facut junioratul la Pandurii Tg Jiu, insa nu a apucat sa joace in prima liga pana acum.Anul trecut, viitorul fotbalist de la FC Botosani a reusit driblingul sezonului in Liga 2.CITESTE SI: