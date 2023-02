Drama in lumea fotbalului: Marele Eusebio a murit

Fostul mare fotbalist portughez Eusebio a murit, duminica dimineata, la varsta de 71 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator.

In ultimii ani, cel poreclit "Pantera Neagra" a avut numeroase probleme medicale, in special in zona inimii.

In iunie 2012, Eusebio a fost internat intr-un spital din Portugalia, in urma unui accident vascular cerebral pe care l-a suferit in Polonia, pe durata Campionatului European de fotbal.

Nascut pe 25 ianuarie 1942, in Mozambique, Eusebio a fost considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie.

Marele Eusebio ramane in memoria iubitorilor fotbalului prin tehnica impecabila si sutul necrutator care a facut numeroase victime.

Fostul atacant s-a remarcat in tricoul echipei Benfica Lisabona, pentru care a evoluat intre 1960 si 1975, reusind 317 goluri in 301 meciuri. A mai evoluat in cariera pentru Sporting de Lourenco Marques, Boston Minutemen, Monterrey, Toronto Metros-Coratia, Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, Uniao de Tomar si New Jersey Americans.

Portughezul si-a incheiat cariera cu un palmares impresionant: 733 de goluri in 745 de meciuri oficiale!

La echipa nationala a Portugaliei are 41 de goluri in 64 de meciuri.

A fost desemnat fotbalistul anului in Europa in 1965, pentru ca un an mai tarziu sa primeasca Gheata de Aur din partea FIFA.

C.S.

