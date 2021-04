Nascut pe 1 aprilie! Cum a fost Duckadam pacalit de Steaua

Duckadam s-a nascut pe 1 aprilie 1959 la Semlac, in judetul Arad, si a jucat la mai multe echipe din judet pana a ajuns la echipa fanion a Aradului, adica UTA. A evoluat patru ani pentru UTA (1978-1982), dupa care a fost transferat de Steaua Aici avea sa cunoasca gloria, finala de la Sevilla din 1986 aducandu-l in cartile de istorie ale fotbalului, cu cele patru penaty-uri aparate. Helmut Duckadam a sarit in sus de bucurie atunci cand i s-a propus transferul de la UTA Arad la formatia ros-albastra, mai ales ca portarului i se promisesera o serie de beneficii. Imediat dupa perfectarea transferului, el a fugit val-vartej la bunica Elisabeta de la Semlac, cea care il crescuse. Ii spunea Oma si era persoana cea mai draga pentru tanarul portar."Oma, hai incoace sa-ti dau o veste mare: ma transfer la Steaua. Or sa-mi dea casa, 35.000 de lei si o sa fac si armata, ca sa scap de ea. Apoi o sa ma fac ofiter si uite ca o sa am si Serviciu dupa ce termin cu fotbalul. O sa-ti trimit niste bani, Oma, imediat cum imi vor da cei de acolo".Asta nu avea sa il impedice sa aduce cel mai pretios trofeu al fotbalului romanesc in vitrina clubului Steaua. Pe 7 mai 1986, Helmut reusea imposibilul, aparand patru lovituri de departajare in finala cu Barcelona de la Sevilla, moment unic si de neegalat in istoria fotbalului Citeste si: