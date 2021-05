Mesajul lui Helmuth Duckadam pentru sotia mai tanara cu 20 de ani

Actuala sotie a lui Duckadam a implinit recent 42 de ani, fiind cu 20 de ani mai tanara decat eroul de la Sevilla."17 ani de fericire alaturi de tine. La multi ani, iubirea mea!", a scris Helmuth pe Facebook cu ocazia zilei de nastere a sotiei.Duckadam a fost casatorit 27 de ani cu Ildiko, insa relatia s-a destramat pentru ca fostul mare porrtar al Stelei nu s-a putut acomoda in SUA.Apoi, si-a gasit fericirea in bratele Alexandrei. Cuplul a trecut testul anilor, in ciuda diferentei de varsta si a gurilor rele care spuneau ca Alexandra ii vaneaza averea."Noi am reusit o performanta de cand ne-am mutat in Bucuresti. Nu am aparut in tabloide. Chiar e o performanta. Dupa divort, m-am intors in Romania si in trei ani am cerut-o de sotie pe Alexandra. Atunci se scria ca umbla dupa banii mei, dar nu aveam", a spus Helmuth Duckadam.