Duckadam: " Sunt fotbalisti care au castigat 300.000 de euro intr-un sezon si care nu-mi ajung nici macar la degetul mic"

"In primul rand, ca cei 300.000 de euro, despre care spune domnul Becali, i-am luat in 10 ani.Sunt fotbalisti care au fost la Steaua , si care au castigat 300.000 de euro intr-un sezon, si care nu-mi ajung nici macar la degetul mic.Apoi, eu, niciodata nu am facut vreo cerere de salariu.Eu am deranjat prin felul meu de a fi impartial. Eu am aparat clubul in emisiuni, mereu, dar nici nu puteam sa trec peste o limita.Sunt si eu un nume, erau milioane de telespectatori si nu puteam sa nu spun adevarulNici in 2010, cand m-a sunat domnul Becali sa vin la Steaua, si nici in 2015. Ce mi s-a oferit, asta am acceptat.I-am multumit public si o fac si acum si sper sa o inchidem aici", a declarat Duckadam la Digisport.