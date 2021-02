FOTO Helmuth Duckadam a dezvaluit singura conditie pentru care s-ar vaccina anti Covid

Rusia este singura tara din lume care a aprobat al treilea vaccin impotriva coronavirusului si a vaccinat 2,2 milioane de persoane cu cel putin una dintre cele doua doze.Rusia a aprobat al treilea vaccin in lupta impotriva coronavirusului, primele 120.000 de doze de vaccin, CoviVac, sunt asteptate sa fie livrate in martie.La jumatatea lunii august, Rusia lansa Sputnik V, primul vaccin impotriva coronavirusului din lume. La vremea respectiva, oamenii de stiinta puneau la indoiala vaccinul, deoarece a fost inregistrat inainte ca rezultatele studiilor din faza a treia sa fie puse la dispozitie. De atunci insa s-a constatat ca are o eficacitate mare si a fost aprobat pentru utilizare in aproximativ 30 de tari.Un al doilea vaccin dezvoltat in Rusia, numit EpiVacCorona, a fost inregistrat in octombrie. Au fost produse aproximativ 80.000 de doze si, potrivit rapoartelor, ar trebui sa inceapa sa fie folosite in martie.In ce priveste cel de-al treilea vaccin, este de asteptat ca aproximativ 20 de milioane de doze de CoviVac sa fie produse pana la sfarsitul anului. Desi nu exista inca date concludente din studiile clinice CoviVac, autoritatile ruse spun ca dovezile intermediare indica o eficacitate de peste 90%.Chiar daca Rusia a avut un mare avantaj in cursa vaccinurilor, pana acum doar 2,2 milioane de persoane din tara au primit cel putin una dintre cele doua doze, reprezentand 1,5% din populatie.Pana in prezent, liderul Kremlinului, in varsta de 68 de ani, Vladimir Putin , nu a fost vaccinat, potrivit presei ruse.CITESTE SI: