Dupa transferul lui Oscar, chinezii se pregatesc de aducerea unui superstar trecut pe la Real Madrid si PSG

Cluburile din China au foarte multi bani si in ultimii ani au dat lovitura dupa lovitura, aducand multi jucatori vedeta din campionatele europene.

Ultimul exemplu este Oscar, fotbalist brazilian cumparat pentru 70 de milioane de euro de catre Shanghai SIPG, grupare antrenata de fostul manager de la Chelsea, Andre Villas-Boas.

A doua mare lovitura a acestei ierni pare sa fie aducerea in Asia a lui Angel Di Maria, argentinian care evolueaza acum pentru PSG, dupa aventuri la Real Madrid si Manchester United.

Cotidianul francez L'Equipe scrie duminica faptul ca agentul lui Di Maria, Jorge Mendez, a discutat deja cu anumite grupari asiatice.

Seicii de la PSG au platit pentru Di Maria 63 de milioane de euro si e de asteptat sa ceara pentru un transfer o suma mult mai mare.

Varianta desparitii pare viabila, avand in vedere relatia tensionata dintre Di Maria si antrenorul Unai Emery. In acest sezon, Maria a marcat 3 goluri si a bifat 7 pase de gol, in 21 de meciuri.

