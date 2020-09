Dusan Uhrin nu mai e antrenorul lui Gaz Metan. Cehul va fi cercetat disciplinar

"In contextul noilor evenimente petrecute, Clubul Gaz Metan Medias a luat masura suspendarii contractului antrenorului principal Dusan Uhrin, pe durata cercetarii disciplinare a acestuia", precizeaza clubul, conform agerpres.ro.Astfel, la partida pe care Gaz Metan o va disputa sambata dupa-amiaza in deplasare cu Academica Clinceni, in etapa a cincea a Ligii I, pe banca tehnica a echipei va sta team managerul Flavius Boroncoi, alaturi de antrenorul secund Bogdan Patrascu, dar si de ceilalti membrii ai staff-ului tehnic.Potrivit presei, Uhrin ar fi fost suspendat in urma unui conflict cu presedintele clubului, Valentin Iordanescu, dupa ce nu a fost de acord cu transferul fundasului Razvan Horj la Gaz Metan. Totodata, Iordanescu l-a acuzat pe tehnicianul ceh ca a furnizat presei inregistrarea discutiei dintre cei doi.Dusan Uhrin jr a fost instalat ca antrenor principal al echipei Gaz Metan Medias pe 18 iunie. Dusan Uhrin a antrenat-o pe Dinamo in perioada august 2019 - martie 2020.