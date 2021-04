Cat de multumit e antrenorul Uhrin dupa primul meci la Dinamo: "Problema e ca nu avem puncte si ca nu marcam"

"Sunt multumit dupa acest meci. Am avut cateva ocazii, dar si Astra a avut. Am jucat mai mult pozitional, trebuie sa fim mai agresivi in careu. Dar sunt multumit cu acest punct. Nu am marcat, dar nici nu am primit. Este un lucru important pentru noi, pentru ca de mult timp Dinamo nu a mai primit gol. Partea pozitiva a fost agresivitatea jucatorilor. A fost un meci bun, pentru ca s-a jucat rapid. Ambele echipe au jucat bine. Trebuie sa schimbam foarte multe, de la atitudine, pana la jocul din atac. Sunt foarte multe lucruri. Nu avem timp de pierdut, trebuie sa ne concentram asupra jocului.Daca ne pierdem concentrarea, pierdem totul. De aceea cred ca e foarte important sa ne concentram la fiecare joc. Nu vreau sa vorbesc despre probleme, pentru ca avem foarte multe. Trebuie sa ne indepartam de ele. Sa ne gandim tot timpul doar la probleme este foarte ciudat. Noi trebuie sa fim pozitivi. Problema este ca nu avem puncte si ca nu marcam goluri . Este important sa ajungem mai des in careu si sa marcam. Nu vreau sa fac promisiuni. Pot sa promit doar ca voi da maximum pentru a o salva pe Dinamo", a declarat Uhrin, conform telekomsport.ro. Formatia Astra Giurgiu a incheiat la egalitate, scor 0-0 , meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei Dinamo, in prima etapa a play-out-ului Ligii I.