Impresionant: povestea fotbalistului refugiat care a ajuns in Italia cu o barca. Joi seara a evoluat in semifinalele Europa League

"Este ceva de nedescris, nu stiu cum sa explic ceea ce simt. Visam la asta de cand eram copil, insa Africa este un loc dificil pentru a juca fotbal la nivel inalt. Aveam un prieten ca un frate pentru mine, el mi-a spus ca sunt prea bun, ca ar trebui sa vorbesc cu parintii mei si sa plec in Europa, pentru ca atunci as juca la profesionisti.Nu era usor sa obtin viza, parintii mei au incercat, dar nu am avut de ales. Am fugit cu doi prieteni. A fost greu, dar slava Domnului si multumesc Italiei, am fost plasat intr-o familie gazda si sunt recunoscator. Dupa un an, am intalnit-o pe Miriam Pedruzzi, scouter, si ea mi-a schimbat viata. Practic am devenit parte a familiei ei si vreau sa le multumesc mult. Stiu ca se uita la mine", a declarat Darboe la Sky Sport Italia.El a transmis si un mesaj pentru alti tineri jucatori : "Incercati mereu sa dati tot ce aveti mai bun, sa credeti in visele voastre, nu renuntati niciodata si aveti multa rabdare". Ebrima Darboe, acum in varsta de 19 ani, a ajuns in Italia cand avea doar 14 ani, fara parintii sai. El s-a inregistrat in proiectul Sistemul de Protectie pentru Refugiati si pentru cei care vor Azil si apoi a ajuns in grija unei familii din Rieti.Darboe a debutat la AS Roma Primavera in 2019, iar de atunci a ajuns si la echipa mare a clubului din capitala Italiei, iar joi a intrat pe teren in minutul 30 al partidei cu Manchester United, scor 3-2, din mansa secunda a semifinalelor Ligii Europa.