Echipa de fotbal CSA Steaua, prezentare de gala pe arena de lux din Ghencea

Stelistii antrenati de Daniel Oprita vor avea o misiune dificila, intr-o serie in care se mai afla echipele secunde de la FCSB Dinamo si Rapid . Pana la startul campionatului, jucatorii Stelei au luat un prim contact cu arena renovata din Ghencea, stadionul de 5 stele pe care isi vor disputa meciurile de pe teren propriu."Suntem Steaua Bucuresti si vom ajunge unde ne e locul!", au strigat fotbalistii Stelei. Primul meci al Stelei in noua stagiune e programat miercuri, 9 septembrie, in primul tur al Cupei Romaniei, impotriva formatiei CS Balotesti.