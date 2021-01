Echipa de fotbal Lorient a anuntat 11 cazuri de infectare cu noul coronavirus in lot. Meciul cu Dijon ar putea fi amanat

La testele efectuate miercuri, au fost gasiti infectati inca patru jucatori, dupa ce cinci fusesera testati pozitiv in urma cu o saptamana, iar doi, marti, informeaza lequipe.fr.Intr-un comunicat, FC Lorient a precizat ca acesti unsprezece jucatori au fost plasati in izolare si ca intre ei se afla unul care nu este inclus pe lista oficiala de 30 de fotbalisti comunicata Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP).Protocolul medical al LFP prevede amanarea unei partide in cazul in care una dintre cele doua echipe nu poate prezenta cel putin 20 de jucatori negativi dintr-o lista initiala de 30.Pe baza acestei reguli, Lorient este la limita, cu 20 de jucatori apti in acest moment.Partida Lorient - Dijon este programata, duminica, in etapa a XX-a a Ligue 1.Citeste si: