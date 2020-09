Se poate si mai rau decat FCSB. Echipa din Brazilia care are 16 jucatori infectati cu coronavirus

De asemenea, conform news.ro, rantrenorul si medicul au fost testati pozitiv, insa Palmeiras a refuzat amanarea meciului."Nu ne surprinde ca Palmeiras a fost importiva amanarii. Totusi sper ca federatia va analiza problema cu seriozitate si se va gandi in primul rand la sanatate", a declarat Rodrigo Dunshee, vicepresedintele clubului Flamengo.Flamengo are doar noua jucatori de camp si trei portari apti pentru meci.In aceasta spatamana, FCSB s-a aflat intr-o situatie similara inaintea meciului pierdut cu Slovan Liberec (0-2) in Europa League, ros-albastrii avand 15 fotbalisti infectati cu coronavirus.