Au rupt blestemul: victorie dupa 30 de meciuri in Bundesliga. Echipa germana Schalke a evitat un record istoric

Conform agerpres.ro, golurile lui Schalke au fost reusite de Matthew Hoppe (42, 57, 63) si Amine Harit (79). Un egal sau o infrangere in partida de sambata ar fi facut ca echipa sa doboare recordul negativ absolut de 31 de meciuri fara victorie in Bundesliga, stabilit in sezonul 1965-1966 de Tasmania Berlin, aflata acum in divizia a cincea.In urma acestui succes, Schalke 04 a urcat pe penultimul loc (17), cu 7 puncte, lasand ultima pozitie lui Mainz 05.Hoffenheim este pe locul 14, cu 15 puncte.Alte rezultate:VineriBorussia Moenchengladbach - Bayern Munchen 3-2SambataBayer Leverkusen - Werder Bremen 1-1Freiburg - FC Koln 5-0Union Berlin - Wolfsburg 2-2Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 0-2Alte partide vor avea loc sambata seara si duminica.Bayern Munchen este lider, cu 33 puncte, urmata de RB Leipzig, 31 puncte si Bayer Leverkusen, 29 puncte.