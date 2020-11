CFR Cluj - AS Roma, LIVE TEXT de la ora 22.00. Campioana Romaniei, in cautarea revansei. Echipele de start

In meciul tur dintre cele doua echipe, disputat in etapa anterioara, AS Roma s-a impus cu un categoric 5-0, drept pentru care revansa e cuvantul de ordine in tabara echipei antrenate de Dan Petrescu Desfasurarea LIVE a meciului:Echipele de start:CFR Cluj: Balgradean - Susic, Manea, Burca, Camora - Djokovic, Itu, Paun - Rondon, Debeljuh, PereiraAS Roma: Pau Lopez - Spinazzola, Cristante, Juan Jesus - Peres, Villar, Diawara, Calafiori - Pellegrini, C. Perez - MayoralLa jumatatea meciurilor din grupa, clasamentul e condus de AS Roma (7 puncte), urmata de Young Boys si CFR Cluj (cu cate 4 puncte) si de TSKA Sofia (1 punct).Celalalt meci al grupei, TSKA - Young Boys, se joaca la Sofia de la ora 20.00.Citeste si: Dan Petrescu, inaintea meciului cu Roma: Cred ca intalnim posibila viitoare campioana a Italiei si posibila castigatoare a Europa League