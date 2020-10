CFR Cluj, start perfect in grupele Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a invins-o pe TSKA Sofia la ea acasa, cu 12.000 de fani in tribune

Echipa antrenata de Dan Petrescu a fost dominata copios in prima repriza, cand bulgarii au avut mai multe sanse de a marca. Partea secunda a apartinut insa clujenilor, care au marcat de doua ori, prin Rondon si Deac (din penalty).Desfasurarea LIVE a meciului:*Final de meci, CFR obtine o victorie mare, in conditiile in care TSKA a dominat prima repriza.*2-0 pentru CFR in minutul 73, dupa un penalty scos de Debeljuh si transformat de Ciprian Deac.*Minutul 53 aduce deschiderea scorului. CFR Cluj marcheaza dupa un corner, prin Rondon, cu o lovitura perfecta de cap.*A inceput partea a doua a meciului.*Final de prima repriza (0-0), TSKA fiind echipa care a condus ostilitatile. CFR Cluj n-a avut nici o ocazie importanta de a marcat*Debut in forta al gazdelor, TSKA trecand din nou pe langa deschiderea scorului in minutul 7, la o nesincronizare in defensiva CFR-ului.*Prima mare ocazie apartine bulgarilor, in minutul 3, sut din flancul stang parat de Balgradean.*A inceput partida.*La meci asista 12.000 de spectatori, o treime din capacitatea stadionului "Vasil Levski"Echipele de start:TSKA Sofia: Bussatto - Vion, Antov, Mattheij, Mazikou - Youga, T. Rodrigues - Sinclair, Sankhare, Yomov - SoweCFR Cluj: Balgradean - Susic, Vinicius, Burca, Camora - C. Deac, Hoban, Djokovic - A. Paun - Rondon, DebeljuhConform news.ro, in acest sezon 2020/2021, CFR a inceput competitia europeana in Liga Campionilor, unde, in primul tur preliminar a invins echipa malteza Floriana (2-0). Apoi, in turul doi preliminar, a pierdut la loviturile de departajare cu Dinamo Zagreb, dupa prelungiri.Din Liga Campionilor, campioana Romaniei a ajuns in Europa League, in turul trei preliminar, unde a trecut de Djurgarden, scor 1-0, iar in play-off a invins KuPS, scor 3-1.In Europa League, CFR Cluj a fost repartizata in grupa A, cu TSKA Sofia, AS Roma si Young Boys Berna.Meciul cu TSKA Sofia va fi arbitrat de o brigada din Turcia, cu Halil Umut Meler la centru, ajutat la cele doua linii de Mustafa Eyisoy si Cevdet Komurcuoglu.Rezerva va fi Koray Gencerler.