Echipa lui Marius Sumudica, al 6-lea egal din ultimele 7 meciuri. Alex Maxim a deschis scorul pentru Gaziantep

Conform news.ro, Maxim a deschis scorul in minutul 16, din penalty, pentru echipa antrenata de Marius Sumudica . Gazdele au egalat, in minutul 56, prin Candeias. Aceasta este cea de-a sasea remiza inregistrata de Gaziantep FK in ultimele sapte runde.Fundasul Alin Tosca si mijlocasul Alexandru Maxim au jucat tot meciul la oaspeti, in timp ce Bogdan Stancu a fost rezerva la Genclerbirligi.Dupa acest rezultat, Gaziantep ocupa locul 9, cu opt puncte, iar Genclerbirligi, locul 19, antepenultimul, cu cinci puncte. Pe primul loc este Alanyaspor, cu 16 puncte.