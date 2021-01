Echipa lui Marius Sumudica, prima infrangere dupa 17 meciuri. Alex Maxim a marcat golul lui Gaziantep

Maxim, care a fost integralist, a marcat in minutul 4. Pentru Sivasspor a punctat Arslan, in minutele 41 si 47.Din minutul 78, Gaziantep a evoluat cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Jefferson. Alin Tosca nu a evoluat la Gaziantep, fiind suspendat, la fel ca si antrenorul Marius Sumudica Pentru formatia antrenata de Sumudica a fost primul esec suferit dupa o serie pozitiva de 17 meciuri fara infrangere care a inceput in septembrie 2020.In clasamentul provizoriu, Gaziantep e pe locul 3, cu 31 de puncte, dupa Besiktas si Fenerbahce.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii