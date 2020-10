Liga Campionilor: echipa lui Mircea Lucescu, egalata in minutul 90 la Budapesta. Barcelona a castigat cu Juventus. Toate rezultatele

Formatia ucraineana pregatita de Lucescu a fost egalata in minutul 90. Tot miercuri, in aceeasi grupa, FC Barcelona a invins Juventus, scor 2-0. Torinezii au avut trei goluri anulate prin Alvaro Morata, toate pentru motiv de ofsaid.Rezultate inregistrate in partidele disputate miercuri in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor:FC Krasnodar - Chelsea 0-4Au marcat: Hudson-Odoi (37), Werner (76-penalti), Ziyech (79) si Pulisic (90) FC Sevilla - Rennes 1-0A marcat: Luuk de Jong (55)Borussia Dortmund - Zenit Sankt Petersburg 2-0Au marcat: Sancho (78-penalti), Haaland (90)FC Bruges - Lazio 1-1Au marcat: Vanaken (42-penalti) / Correa (14)Ferencvaros - Dinamo Kiev 2-2Au marcat: Nguen (59), Boli (90) / Tsigankov (28-penalti), De Pena (41)-Tudor Baluta a intrat in teren la Dinamo Kiev in minutul 89. Juventus Torino - FC Barcelona 0-2Au marcat: Dembele (14), Messi (90 - penalti)Morata (Juventus) a marcat in minutele 15, 29 si 55, dar toate golurile au fost anulate pe motiv de ofsaid.Istanbul Basaksehir - Paris Saint-Germain 0-2A marcat: Moise Kean (64, 79) Manchester United - RB Leipzig 5-0Au marcat: Greenwood (21), Rashford (76, 78, 90), Martial (87 -penalti).