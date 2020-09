Razvan Lucescu, victorie dramatica in Liga Campionilor Asiei. Gol decisiv in minutul 90+7. Al-Hilal, ca si calificata in optimi

Dupa ce a cucerit titlul in Arabia Saudita, Al-Hilal s-a deplasat in Qatar, la Doha, pentru a-si continua parcursul in competitia suprema de pe Continentul Galben, formatia lui Lucescu fiind detinatoarea trofeului.In grupa B, s-a disputat astazi derby-ul dintre Al-Hilal si Pakhtakor, echipele care obtinusera maxim de puncte (6) in primele doua etape, inainte de intreruperea cauzata de pandemie. Intalnirea a fost una dramatica, fiind decisa de un gol marcat in prelungiri de Al-Hilal, mai exact in minutul 90+7, intr-un moment in care uzbecii jucau cu om mai putin, dupa eliminarea portarului, survenita in minutul 64.Cu 9 puncte din 9 posibile, Al-Hilal e ca si calificata in faza optimilor de finala, in Regiunea de Vest. Tot la Doha, echipa lui Lucescu va mai disputa returul cu Pakhtahor (17 septembrie), precum si meciurile cu iranienii de la Shahr Kodro (20 septembrie) si Shabab Al-Ahli din Emirate (23 septembrie). Formatiile calificate isi vor continua parcursul la Doha pana la stabilirea finalistei, ultimul act din Liga Campionilor Asiei fiind programat abia in luna decembrie.