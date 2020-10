Echipa lui Sumudica, egal dramatic in campionatul Turciei. Gaziantep FK a marcat in dubla inferioritate numerica

Conform news.ro, germanul Sidney Sam a deschis scorul pentru gazde, in minutul 3, apoi doi jucatori ai oaspetilor au fost eliminati, belgianul Kevin Mirallas ('28) si brazilianul trecut prin Romania Junior Morais ('66), dupa ce au primit cate doua cartonase galbene.In noua jucatori, Gaziantep a egalat prin turcul Furkan Soyalp, in minutul 70, inainte ca Sam sa vada cartonasul rosu direct, pentru un fault dur.La echipa lui Sumudica, mijlocasul Alexandru Maxim a jucat pana in minutul 68, iar fundasul Alin Tosca a evoluat tot meciul.In urma acestui rezultat, Gaziantep, fara victorie in acest sezon, ocupa locul 18, cu patru puncte, iar Antalyaspor, locul 3, cu opt puncte. Lider este Alanyaspor, cu 10 puncte (4 jocuri), echipa urmata de Karagumruk, cu opt puncte. Fenerbahce are tot opt puncte, fiind pe locul 4, cu un joc mai putin.