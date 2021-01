Echipa Manchester City, lovita de coronavirus. Ce spune antrenorul Guardiola despre urmatoarele meciuri

Patru cazuri pozitive au fost depistate cu ocazia unui test efectuat in ziua de Craciun, fiind vorba de jucatorii Gabriel Jesus si Kyle Walker si de doi membri ai staff-ului tehnic. Alte trei cazuri au fost anuntate dupa testele realizate luni, ceea ce a dus la amanarea meciului cu Everton programat in seara aceleiasi zile."Cinci jucatori sunt in izolare pentru zece zile. Prima oara au fost patru persoane, printre care doi jucatori, iar a doua oara sunt trei jucatori", a spus vineri Guardiola, fara sa dezvaluie identitatea ultimilor trei fotbalisti.Cei cinci jucatori vor rata si intalnirea de miercuri cu Manchester United din semifinalele Cupei Ligii engleze.Decizia amanarii meciului cu Everton a fost criticata, deoarece City avea 14 fotbalisti apti de joc, asa cum cere regulamentul. Everton a anuntat ca va cere explicatii.Guardiola a afirmat insa ca disputarea acestei partide ar fi facut ca jucatorii lui Everton sa riste sa fie contaminati de fotbalistii sai."Eu l-am sunat pe Carlo Ancelotti (antrenorul lui Everton - n. r.) ca sa-l anunt care e situatia, fiindca noi puteam juca. Ce s-ar fi intamplat insa daca alti jucatori ar fi fost contaminati in timpul drumului nostru cu autocarul?", a spus el."In ziua precedenta am fost cu totii in contact. Ce s-ar fi intamplat daca niste jucatori de la Everton ar fi fost contaminati de noi?", a adaugat tehnicianul spaniol.Citeste si: Cu ele urma sa-si faca de cap Neymar. Fotomodelele l-au dat de gol pe fotbalist. Procuratura e pe urmele lor