VIDEO Lectia de patriotism: cum reactioneaza un fotbalist turc atunci cand afla ca e convocat la nationala

The moment Alpaslan Ozturk found out he'd been called up to the Turkish national team for the first time. πŸ™ŒπŸΌπŸ‡ΉπŸ‡·



Daca jucatorii romani sunt de multe ori acuzati ca nu evolueaza cu sufletul cand vin la nationala , pentru alti fotbalisti simpla convocare la prima reprezentativa e motiv de mare satisfactie.E si cazul fotbalistului turc Alpaslan Ozturk, un fundas de 27 de ani care evolueaza la gruparea Goztepe. Acesta a fost convocat in premiera la nationala Turciei, dupa ce mai multi fotbalisti "otomani" s-au accidentat.Camerele aflate la intrarea in cantonamentul echipei sale au surprins momentul in care fotbalistul turc a primit anuntul ca este convocat la nationala.Alpaslan Ozturk a fst rezerva neutilizata in meciul Turcia- Letonia, scor 3-3, un rezultat surprinzator daca tinem cont si de faptul ca turcii au invins Olanda si Norvegia in primele doua jocuri din preliminariile Cupei Mondiale.Citeste si: