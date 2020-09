La fotbal feminin suntem peste Croatia. Victorie categorica a Romaniei, dar tricolorele nu mai au sanse de calificare la Euro

In ciuda faptului ca detine titlul de vicecampioana mondiala la masculin, Croatia s-a predat in fata tricolorelor la feminin. Jucatoarele antrenate de Mirel Albon au castigat de o maniera categorica, golurile echipei noastre fiind marcate de Landeka '16 (autogol), Batea '39, Herczeg '45+3 si Rus '67.In clasamentul Grupei H, Romania a fost dezavantajata insa de victoria obtinuta in aceasta seara de Elvetia contra liderului grupei, Belgia, scor 2-1. In urma acestui rezultat, Elvetia conduce in clasamentul Grupei H, cu 16 puncte, urmata de Belgia, cu 15 puncte si de Romania, cu 6 puncte.In consecinta, nationala Romaniei nu mai are nici o sansa de a ajunge la final cel putin pe locul doi in grupa, care ar fi permis disputarea unui play-off de calificare la Euro 2021.