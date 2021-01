Vestea asteptata de fanii nationalei Romaniei. Se deschid tribunele la super-meciul cu Germania?

El a precizat ca federatia va comunica pana in primele zile ale lunii martie scenariul in care Romania va organiza cele patru partide de la Campionatul European. Burleanu a mentionat ca pregatirile pentru Euro s-au reluat."Ieri s-au redeschis birourile grupului local de organizare a Euro. Toate pregatirile au fost reluate exact ca in momentul in care pandemia le-a oprit. Serviciul Euro din cadrul primariei Capitalei este deja conectat la tot acest plan de pregatiri astfel incat am revenit in totalitate la formatul initial. Discutam in momentul de fata cu autoritatile si cu UEFA ca sa putem pana in primele zile din luna martie sa inaintam acest scenariu in care Bucurestiul se va afla. Noi, ca federatie, ne dorim ca primul meci de echipa nationala care se va disputa cu suporteri , la 30 la suta capacitate, sa fie chiar meciul cu Germania", a afirmat presedintele FRF."Avem un plan bine pregatit, ne-am consultat cu reprezentantii UEFA, ne-am dori ca in luna iunie la Bucuresti sa avem 50-60 la suta spectatori pe stadion . Mai presus de orice vom pune sanatatea si siguranta spectatorilor. Ramane de vazut cum va decurge campania de vaccinare, daca va trebui sa aplicam diverse metode de screening la intrarea pe stadion", a adugat Burleanu.Citeste si: Marius Sumudica s-a pus bine cu presedintele Erdogan: "Sper sa conduca tara pana la sfarsitul vietii"