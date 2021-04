Amicalul Anglia - Romania se joaca pe stadionul cel mai detestat de Mirel Radoi

Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa, in urma deciziei Federatiei de la Londra, pe stadionul Riverside din Middlesbrough (34.742 locuri). Partida este programata la ora locala 17:00 (19:00 in Romania), urmand a fi confirmata de UEFA Acum 15 ani, pe acest stadion, cu actualul selectioner al Angliei, Gareth Southgate, in postura de capitan al lui Middlesbrough si actualul nostru selectioner, Mirel Radoi , capitan al ros-albastrilor, se juca returul semifinalei de Cupa UEFA castigat de gazde cu 4-2. Golul care a barat drumul Stelei spre finala a fost marcat de italianul Maccarone in ultimele minute ale meciului.Inainte de partida cu Anglia, tricolorii vor avea un meci de pregatire in tara, contra Georgiei, stadionul care il va gazdui urmand sa fie "Ilie Oana" din Ploiesti. Ora de start a acestui joc va fi comunicata in curand.