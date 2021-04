Nationala isi afla adversarele de la turneul olimpic. Cum arata "grupa mortii" pentru tricolori si care sunt urnele

Gazdele, japonezii, vor ocupa prima pozitie in grupa A (masculin). Echipele au fost repartizate in patru urne pe baza unui clasament construit in functie de performantele de la ultimele cinci turnee olimpice de fotbal, motiv pentru care reprezentativa Romaniei se afla in urna a patra.Tragerea la sorti se va incepe cu prima urna si va continua pana la a patra, ultima. Japonia, ca echipa gazda, va primi pozitia A1 si se va aplica principiul general care impiedica repartizarea a doua selectionate din aceeasi confederatie in aceeasi grupa. Astfel, din urna a doua este clar ca selectionata Romaniei va intalni Mexic sau Honduras.Conform calculelor hartiei, o "grupa a mortii" ar fi cu Brazilia, Mexic si Coasta de Fildes. In schimb, daca va avea noroc, Romania poate intalni in grupe Coreea de Sud, Honduras si Noua Zeelanda.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost initial programate in 2020, dar au fost amanate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 22 iulie si se va incheia pe 7 august. Romania s-a calificat in urma prestatiei echipei nationale Under 21 la Campionatul European din 2019, cand a ajuns in semifinale.Federatia Romana de Fotbal a anuntat la Comitetul Olimpic Sportiv Roman lotul extins al selectionatei Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.Selectionerul Mirel Radoi a ales pe lista largita 61 de jucatori . Dintre acestia, 24 evolueaza in strainatate. Conform regulamentului, pentru editia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997. Lotul final va fi format din 18 jucatori, dintre care maximum 3 peste limita de varsta. In afara lotului de 18 vor fi 4 jucatori pe lista suplimentara, la care se va apela in cazul unor indisponibilitati.Dintre cei selectionati, 14 fotbalisti sunt in afara limitei de varsta: Catalin Cabuz, Adrian Rus, Vlad Chiriches , Ionut Nedelcearu, Cristian Ganea, Nicusor Bancu, Florin Stefan, Razvan Marin , Silviu Balaure, Nicolae Stanciu , Alexandru Chipciu, Constantin Budescu PORTARI: Ionut Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad ( FCSB ), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz ( FC Viitorul );FUNDASI: Cristian Manea ( CFR Cluj ), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (Botosani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar ( Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi OSK);MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta ( Dinamo Kiev /Ucraina), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihaila (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi ( Astra Giurgiu ), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franta);ATACANTI: George Puscas (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudita), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina /Italia).Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost initial programate in 2020, dar au fost amanate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 22 iulie si se va incheia pe 7 august. Romania s-a calificat in urma prestatiei echipei nationale Under 21 la Campionatul European din 2019, cand a ajuns in semifinale.ECHIPELE PARTICIPANTEAFC: Japonia (tara gazda), Australia, Coreea de Sud, Arabia SauditaCAF: Coasta de Fildes, Egipt, Africa de SudCONCACAF: Honduras, MexicCONMEBOL: Argentina, BraziliaOFC: Noua Zeelanda UEFA : Franta, Germania, ROMANIA, Spania