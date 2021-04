Nationala Romaniei s-a prabusit in clasamentul FIFA: ne apropiem de minimul istoric

πŸ†• #FIFARanking 🌍



πŸ‡§πŸ‡ͺ Belgium stay at the summit πŸ”οΈ

πŸ‡©πŸ‡° Denmark return to the top 10 πŸ”™

πŸ‡¬πŸ‡Ό Guinea-Bissau the biggest climbers πŸ“ˆ



β„ΉοΈπŸ‘‰ https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt - FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

In noua ierarhie, data azi publicitatii, tricolorii ocupa locul 43, in scadere cu sase pozitii fata de precedentul clasament. Acest top este extrem de important, pentru ca in urma lui se stabilesc urnele la tragerile la sorti ale preliminariilor viitoare.Citeste si: Romania joaca impotriva Angliei pe stadionul de cosmar pentru Radoi Cel mai bun loc ocupat vreodata de Romania a fost 7, pe vremea Generatiei de Aur. Tricolorii au fost cel mai jos in 2010-2011, locul 56.Pentru nationala antrenata de Mirel Radoi urmeaza partidele amicale cu Georgia si cu Anglia.Primele 10 natiuni: