E oficial: echipa Paris Saint-Germain si-a anuntat noul antrenor. Cine il inlocuieste pe neamtul Thomas Tuchel

"Antrenorul argentinian a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2022, cu optiune pentru un sezon suplimentar", a indicat PSG intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, conform agerpres.ro.Pochettino (48 ani), fost jucator al lui PSG intre 2001 si 2003, a sosit vineri dupa-amiaza la Paris, insotit de secunzii sai, dupa ce a petrecut Revelionul alaturi de familia sa, la Londra, unde locuieste in continuare de la despartirea sa de formatia Tottenham Hotspur , care l-a concediat in noiembrie 2019, la cateva luni dupa ce a condus-o pana in finala Ligii Campionilor (pierduta in fata rivale FC Liverpool ).Argentinianul devine astfel al 11-lea antrenor din istoria clubului parizian care a purtat anterior culorile acestuia ca jucator. El urmeaza sa isi intalneasca noii sai elevi duminica, la centrul de pregatire de la Camp des Loges, unde Mbappe si colegii sai se vor prezenta pentru reluarea antrenamentelor dupa sarbatorile de iarna."Sunt extrem de fericit si onorat sa devin noul antrenor al lui Paris Saint-Germain. Dupa cum stiti, acest club a avut mereu un loc special in inima mea... Revin astazi aici cu multa ambitie si modestie, fiind totodata foarte nerabdator sa lucrez cu jucatori care figureaza printre cei mai talentati din lume", a precizat Pochettino dupa semnarea contractului.Mauricio Pochettino se afla la cea de-a patra sa experienta din cariera sa de antrenor, dupa ce a pregatit anterior echipele Espanyol Barcelona (ianuarie 2009 - noiembrie 2012), Southampton (ianuarie 2013 - mai 2014) si Tottenham Hotspur (mai 2014 - noiembrie 2019).Tehnicianul sud-american isi va face debutul oficial pe banca lui PSG miercuri, cu ocazia meciului de pe terenul formatiei AS Saint-Etienne, din cadrul etapei a 18-a a campionatului Frantei. Parizienii ocupa in prezent pozitia a treia in clasament, la un singur punct in spatele rivalelor Olympique Lyon si Lille OSC.Citeste si: Iubitul fotbalist al Madalinei Ghenea a facut show de Revelion, la bustul gol. Cine e femeia cu care a dansat