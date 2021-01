Echipa Real Madrid a ramas fara antrenor. Zinedine Zidane a intrat in izolare

"Este in izolare", a declarat aceasta sursa pentru AFP, adaugand ca Real este in asteptarea rezultatului unui test PCR pentru a cunoaste starea sa exacta. "A avut un rezultat negativ la un test antigen in aceasta dimineata", a precizat sursa.Canalul spaniol La Sexta a afirmat ca tehnicianul francez nu a putut conduce antrenamentul de joi dimineata.Potrivit ziarului Marca, daca izolarea lui Zidane se va prelungi, secundul si compatriotul acestuia, David Bettoni, ar putea conduce echipa la meciul de campionat de sambata cu Osasuna, de la Pamplona. Aflata pe locul 2 in La Liga dupa Atletico Madrid , Real are programat un nou antrenament vineri dupa-masa inainte de a pleca sambata la Pamplona.Citeste si: FOTO Tenisul a iesit din viata ei. Pozele sexy cu care o jucatoare de top si-a incins fanii. Intra in lumea filmelor pentru adulti?