VIDEO Echipament nou si inedit pentru nationala Romaniei! Tricolorii nu au mai jucat niciodata asa

Astfel, tricolorul, simbolurile declinate din blazonul echipei nationale si mesajul "Luptam Impreuna" se regasesc intr-un format spectaculos care aduce galbenul traditional alaturi de alb, la nivelul sortului, in cromatica echipamentului de baza. Asta pentru ca albastru complet, respectiv albul complet, sa caracterizeze celelalte doua optiuni de echipament.Primii care s-au intalnit cu noul echipament au fost Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici Mirel Radoi si Adrian Mutu , personaje-reper ale fotbalului romanesc.Si asta pentru un video emotionant, alaturi de tinerii tricolori Radu Dragusin si Olimpiu Morutan, dar si de reprezentantii Romaniei U16, ai fotbalului feminin, futsalului, nationalei de nevazatori si ai celei de e-fotbal!Designul realizat de Brandient se impleteste cu noua tehnologie Joma, care a lansat o noua linie de echipamente sportive realizate cu tesaturi inovatoare si procese care ajuta la reducerea poluarii cu plastic si la reducerea emisiilor de carbon in atmosfera. Materialele plastice, care dauneaza grav biodiversitatii, sunt prelucrate in fire de poliester 100% reciclate si ulterior in peste un milion de metri de tesatura durabila care este utilizata pentru fabricarea articolelor de imbracaminte din colectia de textile Joma, inclusiv noul tricou de joc al Echipei Nationale.Romania incepe saptamana aceasta campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022, urmand a intalni Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie).