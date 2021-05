Celebrul cantaret Ed Sheeran, sponsor al unei echipe de fotbal care a castigat in trecut Cupa UEFA

''Clubul de fotbal reprezinta o parte importanta a comunitatii locale si acesta este modul in care imi arat sustinerea. Mi-a placut mereu sa merg la stadionul Portman Road si abia astept sa o fac din nou cand suporterii vor avea din nou acces in tribune'', a declarat cantaretul.Pe tricourile echipei engleze se va afla un logo cu simboluri matematice reprezentand titlurile albumelor lui Sheeran, dar si cuvantul ''Tour''.Nu se stie daca va fi imprimat si numele lui Ed Sheeran pe tricouri si nici daca acesta va oferi si suport financiar concret, contractul acestuia cu ''Tractor Boys'' fiind pe un an. ''Totul va fi dezvaluit cu timpul'', a spus Sheeran.Ipswich Town a castigat Cupa UEFA in 1981, cand era antrenata de Bobby Robson.