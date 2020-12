Edi Iordanescu, categoric in cazul Coltescu: "Ma plasez de partea brigazii noastre". Ce spune antrenorul CFR-ului despre derby-ul cu FCSB

"Ma plasez total de partea brigazii noastre. A fost o exprimare total nefericita, nu au fost inspirati, dar a fost total rupta din context, interpretata si dusa la extrem. Nu poti sa judeci un om si sa il acuzi de rasism atat timp cand nu poti sa dovedesti aceasta intentie. Cred ca s-a facut prea mult scandal, cred ca s-a speculat un moment. A facut Webo o tragedie si o drama. S-a facut prea mult scandal si brigada noastra a fost pusa intr-o situatie nefavorabila pe nedrept. Cred ca avem datoria cu totii sa sustinem orice roman implicat intr-o activitate in strainatate", a spus Iordanescu.Referitor la derby-ul cu FCSB de duminica, Edward Iordanescu a declarat ca este dificila regenerarea echipei din punct de vedere psihic si fizic dupa eliminarea din Liga Europa."Dupa cum au mers evenimentele, clar ne-au afectat pe toti, dar nu o sa las niciodata emotiile sa decida pentru mine. Trebuie sa depasim acest moment, timpul nu asteapta. Ne-am fi dorit sa avem mai mult timp la dispozitie, e foarte greu sa regeneram echipa mental, emotional, fizic, dar trebuie sa gasim mijloacele necesare si resursele necesare ca sa facem un joc bun si sa producem un rezultat care sa ne bucure la final. Intalnim nu doar o echipa valoroasa a competitiei, intalnim echipa momentului, vin dupa sapte victorii consecutive. Este echipa care are de departe cel mai bun atac, are dublu goluri marcate fata de urmaritoare. Intotdeauna ne-am respectat adversarul, indiferent de numele lui, o facem si acum, insa suntem o echipa cu multa experienta si cu valoare. Sunt fericit ca antrenez niste campioni, am incredere neconditionata in echipa si imi voi asuma total rezultatu", a spus Iordanescu."Este important sa producem un joc bun, cu consistenta, sa avem intensitate de joc. Per ansamblu avem forta ca sa ne impunem. Daca nu vom reusi, macar sa nu se mareasca diferenta. Din primavara calendarul va fi mai prietenos si atunci sigur vom gestiona altfel", a adaugat tehnicianul.Citeste si: CFR Cluj - FCSB, derby-ul etapei in Liga 1. Jucatorii incerti din tabara oaspetilor si cine arbitreaza meciul