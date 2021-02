Edi Iordanescu, despre conditiile de joc de la Botosani: "Execrabile". Antrenorul CFR-ului, la prima infrangere in campionat

"Ambele echipe au incercat sa se descurce in conditii execrabile. Conditiile au fost aceleasi pentru ambele. Trebuia sa abordam meciul pentru cele trei puncte. E adevarat ca la lovitura libera a fost si nesansa, a ramas mingea, s-a dus la adversar si a marcat. Am pierdut prima repriza nejustificat. In repriza a doua am incercat sa recuperam diferenta si nu ne-a iesit, chiar daca am avut situatii prin Paun, Rondon. Asta e fotbalul. E prima infrangere, dar incercam sa dam echilibru. E prima infrangere si nu cade bine", a declarat Iordanescu."Felicitam adversarul de azi, pentru ca a cautat victoria, dar asta e. Nu as vrea sa vorbesc acum despre jucatorii care au venit. Am zis ca avem nevoie de solutii, dar vreau sa analizam jocul asta, sa ne redresam. A fost o perioada comprimata pentru noi si, spre deosebire de adversarele noastre, noi o duceam de anul trecut, din trei in trei zile. Pe jucatorii noi ii vom integra", a completat Edi Iordanescu la DolceSport. Formatia CFR Cluj a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1 , de echipa FC Botosani, in etapa a XXII-a a Ligii IPentru FC Botosani au marcat Papa '31 si Roman '37, iar pentru CFR Cluj a inscris Debeljuh '2.Citeste si: