Antrenorul Edi Iordanescu, la cel mai dur esec pe banca CFR-ului: "Suntem cazuti, ne-au picat jucatorii unul cate unul"

"Nu putem sa dam vina pe acel moment (n.r. - eliminarea lui Arlauskis). Sigur, jocul este construit din momente si un moment gestionat prost poate sa-ti dea peste cap tot parcursul si bineinteles si rezultatul. Noi veneam dupa un parcurs foarte bun, de cinci jocuri fara gol primit, jocuri bune, consistente, cu multe goluri marcate, dar din punctul meu de vedere latura menatala, astazi, a fost la un nivel foarte scazut. Astazi, din punct de vedere mental am fost jos.Ultimele evenimente din viata noastra ne-au afectat foarte tare. Am simtit echipa destul de cazuta la antrenamente, am incercat sa intervin, dar din pacate nu a avut efect. A trebuit sa improvizam foarte mult, a fost foarte multa teama si in grup pentru ca am inceput sa aflam ca ne-au picat unul cate unul jucatorii. Nu numai ca ne-au picat jucatorii, au picat jucatori care au fost decisivi, cu cifre importante, culminand cu faptul ca reusisem sa-l recastigam pe Billel Omrani in jocul trecut, cu gol marcat si assist, ne-am pus sperante ca el este in revenire de forma si de incredere si am avut ghinionul ca alaltaieri si el sa cedeze la antrenament, in conditiile in care solutiile principale in pozitia de atacant noi le aveam pierdute.Nu am avut organizare, intensitate, agresivitate. Nu l-as fi scos pe Balgradean din poarta daca nu s-ar fi accidentat. El la meciul cu Iasi a fost accidentat, a fost suspect de ruptura, s-a dovedit ca nu a fost atat de grav, dar el nu s-a antrenat o saptamana si a iesit din circuit. Nu puteam sa-l expun la un joc atat de important. S-au vazut improvizatii astazi, noi nu suntem familiarizati cu acest sistem cu varf fals, noi jucam de obicei cu atacant clasic, care sa tina de minge, sa impingem liniile, sa castigam teren.Au fost multe evenimente nefericite pentru noi in ultima perioada, care ne-au afectat. Eu am fost testat de sase ori in ultimele zece zile, echipa la fel, aveam emotii mai mari ca la meci. Cand au inceput sa pice unul cate unul, ceilalti se gandeau daca or avea ceva si ei, au familii, duc acasa, nu a fost usor, a fost greu de gestionat, culminand si cu absenta mea (n.r. - a fost suspendat).Este momentul lor (n.r. - al FCSB), asa cum noi ne-am bucurat la 2-0 in decembrie, e un moment bun pentru ei, noi am recuperat puncte, distanta e mai mica decat in momentul in care am venit si am incredere neconditionata in echipa. Avem maturitatea necesara sa ne scuturam de acest rezultat si de acest moment, sa ne recuperam jucatorii, sa gestionam bine intreruperea, aceste doua saptamani, pentru ca avem in continuare trei jocuri cu FCSB, avem trei cu Craiova, din 13 meciuri care ne-au mai ramas", a declarat Iordanescu, la DigiSport. Formatia FCSB a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa CFR Cluj , in etapa a XXVIII-a a Ligii I. Campioana a evoluat din minutul 40 cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Arlauskis.Golurile au fost marcate de Olaru '49, Tanase '62 si Morutan '78.Dupa aceasta victorie, FCSB a acumulat 63 de puncte si conduce in clasamentul Ligii I. CFR Cluj ramane pe locul 2, cu 60 de puncte, lar CS Universitatea Craiova ocupa locul 3, cu 56 de puncte.Citeste si: