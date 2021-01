Edi Iordanescu, declaratie surpriza despre viitoarea adversara a CFR-ului: "E o contracandidata la titlu"

"Sunt in totalitate de acord cu faptul ca Sepsi OSK este o contracandidata la titlu. Chiar daca toata lumea se concentreaza pe cele trei mari candidate, care sunt an de an acolo sus. Sepsi este o echipa care nu a pierdut cu formatiile care se bat la campionat . Si automat acest lucru o califica si pe ea in cursa pentru titlu. Si au mai fost surprize in trecut cand echipe care au plecat cu sansa a doua au reusit. Sepsi este una dintre cele mai bine organizate echipe ale competitiei. Sta extrem de bine in teren, este extrem de combativa si are un ritm de joc foarte bun", a spus tehnicianul despre ocupanta locului 4 in clasamentul Ligii I."Noi am inceput bine returul si e important (n.r. - dupa victoria cu Academica Clinceni, scor 3-1). Acum incercam sa construim pe un fond bun. Avem nevoie de un nou rezultat foarte bun. Dar suntem constienti ca intalnim un adversar foarte valoros (n.r. - Sepsi OSK). Mai mult, este o deplasare lunga cu autocarul si avem si doua zile in minus pentru pregatirea meciului fata de cei de la Sepsi. Iar lucrurile astea toate trebuie sa analizate bine. S-a modificat si ora de disputare. De la -14 grade la -9 e putin mai bine... E greu sa ne adaptam pentru ca in perioada asta noi toti eram obisnuiti sa fim in tari cu o clima mai blanda. Ne bucuram ca s-a modificat ora si putem juca in conditii putin mai blande. Ma astept la cea mai grea deplasare a noastra din acest retur, in conditiile in care noi vom juca si la Craiova, si la FCSB acasa", a adaugat el.Iordanescu a dezmintit speculatiile din presa conform carora fotbalistul Damjan Djokovic se va transfera in campionatul Turciei la Kayserispor, echipa preluata de fostul antrenor al formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu "Eu nu sunt pregatit sa pierd niciun jucator. El este un jucator important pentru CFR, care a dus greul in multe momente alaturi de colegi de-ai sai. E un jucator cu multa maturitate si experienta si ar fi o pierdere imensa. Dar eu chiar vreau sa opresc speculatiile pentru ca pe adresa clubului eu nu stiu sa fie o oferta concreta pentru niciun jucator de-al nostru. Interes poate sa fie din multe parti pentru multi jucatori , dar nu e cazul sa alimentam speculatii despre anumite transferuri", a explicat Edward Iordanescu.Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, duminica, de la ora 16:45, in deplasare, formatia Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a a Ligii I.Citeste si: FOTO Cea mai buna prietena a Biancai Andreescu e o tenismena fotomodel. Cat de apropiate sunt cele doua