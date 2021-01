Edi Iordanescu, despre posibila carantinare a rivalei FCSB: "Regulile sunt facute pentru toti". Ce si-ar fi dorit antrenorul de la CFR Cluj

"Sunt persoane mult mai abilitate sa comenteze... eu ce pot sa spun este ca regulile cred ca sunt facute pentru toti la fel. Si trebuie sa ne supunem lor. Cei care vor analiza vor vedea daca au gresit colegii nostri de competitie sau nu. Dar va spun cu certitudine ca si mie personal mi-ar fi placut sa mergem intr-un cantonament in strainatate in care sa nu fie nevoie sa ne confruntam cu toate aceste probleme legate de vreme", a spus tehnicianul."Astept si eu cu curiozitate in ce masura se vor rezolva lucrurile. Eu stiu ca atunci cand s-a pus problema si am discutat cu conducerea mi s-a spus ca nu am primit aviz pentru a putea merge intr-un cantonament centralizat in strainatate... si ca permisiunea s-ar fi dat numai in cazul unor competitii oficiale. Mai multe vom vedea zilele urmatoare", a adaugat el.Lotul echipei de fotbal FCSB se afla in prezent intr-un cantonament centralizat in Turcia, tara cu risc epidemiologic ridicat. Conform legii, persoanele care se intorc din Turcia trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile. O exceptie o reprezinta sportivii care participa in tari cu risc epidemiologic ridicat la competitii internationale.FCSB a plecat intr-un stagiu de pregatire in Antalya la 3 ianuarie, intoarcerea fiind programata pentru, joi, 14 ianuarie. Formatia condusa de Anton Petrea este singura echipa din Liga I care a efectuat un cantonament in strainatate in aceasta perioada.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra