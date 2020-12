Edi Iordanescu, dupa victoria CFR-ului cu Dinamo: "Nimeni nu poate sa conteste rezultatul"

"E meritul baietilor. Sunt trei victorii, toate cu doua goluri diferenta, toate fara gol primit. Nimeni nu poate sa conteste rezultatul dupa maniera jocului. Echipa a aratat calitate in prima repriza, calitate si maturitate in repriza a doua. Iesim foarte bine din aceasta perioada, sper ca si in ultimul joc sa producem un rezultat pozitiv. Avem jucatori valorosi. Avem de recuperat in continuare puncte, vrem sa intram din nou in cursa pentru un nou titlu. Sunt bucuros ca antrenez jucatori valorosi si de caracter. Mai este un pas, dupa care vine intreruperea si in primavara sper sa avem forta mult mai buna", a spus Iordanescu la Digi Sport.Formatia CFR Cluj a invins joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Debeljuh '14 si Paun '44 (penalti). Penalty-ul a fost acordat pentru o interventie a lui Puljic la Debeljuh.Citeste si: S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei e favorita la aur