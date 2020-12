Edi Iordanescu e noul antrenor de la CFR Cluj. Lipseste doar anuntul oficial. Tehnicianul, la al doilea mandat in Gruia

Sefii gruparii din Gruia au dorit initial instalarea lui Adi Mutu, dar negocierile nu s-au finalizat, astfel ca a fost luata in calcul varianta Edi Iordanescu.Conform digisport.ro, cele doua parti au batut palma pentru un contract de un an si jumatate, cu optiune de prelungire.Edi Iordanescu a mai pregatit-o pe CFR Cluj in vara anului 2018, dar numai pentru doua luni, perioada in care a castigat Supercupa Romaniei, 1-0 cu Universitatea Craiova chiar in Banie.Citeste si: A crescut ca Fat-Frumos. Povestea lui Radu Dragusin, colegul lui Ronaldo la Juventus. Suma de bani cu care a fost cumparat din Romania