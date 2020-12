Edi Iordanescu isi lauda jucatorii dupa victoria cu FCSB: "Suntem obositi, suntem consumati"

"Ma cunoasteti destul de bine, sunt genul de antrenor caruia ii place un fotbal pozitiv, proactiv, un fotbal in care echipa mea sa controleze, sa aiba initiativa, sa iesim cu posesie controlata. Din pacate au fost foarte multe momente in care nu am putut sa facem acest lucru pentru ca situatia, momentul...Suntem obositi, suntem consumati, suntem in continuare afectati dupa ce s-a intamplat in ultima perioada (n.r. - la Berna), si nu am avut aceeasi energie pe care adversarul nostru de azi a avut-o", a spus Edi Iordanescu."De la ultimul meci al celor de la FCSB, noi am mai avut doua meciuri , la Iasi si la Berna, foarte greu. Consider ca e o victorie mare, chiar nu m-a interesat deloc latura estetica astazi. E o victorie mare, o victorie de moral, impotriva unui adversar care venea dupa un parcurs excelent si este in totalitate meritul echipei care demonstreaza inca o data nu numai valoare, ci si foarte mult caracter", a declarat Iordanescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucurestenii sunt pe prima pozitie in clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte. Pe pozitia a doua se afla Universitatea Craiova , cu 28 de puncte si un joc mai putin.La Cluj-Napoca, au marcat Deac '35 (penalti) si Costache '73. Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Miron la Vojtus. In minutul 2, FCSB a cerut fara succes sa i se acorde un penalti pentru un cent in careu al lui Camora.