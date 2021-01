Edi Iordanescu: "Plecam cu sansa a treia in lupta pentru titlu". Campioana CFR Cluj a remizat in primul meci al anului

"De la 2021 imi doresc in primul rand sa ne atingem obiectivul, castigarea campionatului. De asta sunt aici, de aia am venit aici, mi-am asumat lucrul asta. Va fi foarte greu, clasamentul momentului spune ca plecam cu sansa a treia, dar asta nu inseamna ca nu avem sansele noastre importante pentru campionat . Ma bucur ca am reusit sa recuperam din puncte fata de ambele contracandidate ale noastre, dar inca suntem pe locul trei si clar ca plecam cu un minus in aceasta concurenta. Dar o sa o luam joc cu joc, incercam sa ne pregatim cat mai bine, incercam sa vedem cum putem sa ne mai completam si in final sa tragem linie in ceea ce priveste jucatorii cu care vom merge in aceasta partea a doua a campionatului", a declarat Iordanescu.Referitor la partida amicala disputata joi cu Gaz Metan Medias, scor 1-1, Iordanescu a afirmat ca e multumit de randamentul jucatorilor sai, avand in vedere conditiile grele de antrenament: "A fost greu pentru ca au fost multe dezavantaje, si in special cu clima. Echipa a raspuns bine, a fost implicata, dar a trebuit sa ne adaptam la calendar, la program. Din pacate acesta este lucrul care ma supara cel mai tare si incercam sa ne adaptam. Baietii au raspuns bine in linii mari s-au implicat, dar au fost conditii de antrenamente foarte grele, clima ati vazut cum a fost la Cluj, a plouat atatea zile, ne-am antrenat in noroi. E greu sa iti atingi obiectivele pregatirii si asa destul de comprimata".Tehnicianul a afirmat ca pregatirea echipei intr-un timp foarte scurt reprezinta cea mai mare provocare din cariera sa."Eu sunt extrem de echilibrat, inteleg ca fotbalul romanesc depinde de televiziuni si de banii televiziunilor si trebuie sa jucam, sa fim pe teren, dar sufera produsul final. Pentru ca nu trebuie sa ne uitam doar la cele 90 de minute, trebuie sa ne uitam la tot procesul de pregatire. Este foarte greu sa te pregatesti in conditiile astea, nu am avut timp nici pentru un cantonament in strainatate. Timpul era foarte scurt si nici aici nu am avut conditii de pregatire. Din punctul meu de vedere este cea mai mare provocare din ultimii opt-noua ani de cand sunt in functia de antrenor principal. Dar am incredere cat de cat ca reusim sa ne atingem obiectivele, sa fim bine la ora debutului si sa aducem noi puncte in clasamentul pentru ca avem nevoie", a mai spus Iordanescu.El si-ar dori ca suporterilor sa le fie permis accesul pe stadioane cat mai curand, la meciurile din Liga I: "Ar fi foarte important daca ar reveni suporterii. Am fost primit data trecuta cu foarte multa caldura si ma bucur, am simtit ce inseamna suporterii pentru CFR. Baietii au nevoie de aportul publicului si daca s-ar reusi acest lucru ar fi ceva extraordinar pentru echipa si cu siguranta si pentru lupta foarte grea pe care o avem in fata".CFR Cluj a terminat la egalitate cu Gaz Metan Medias, 1-1 (0-0), joi, intr-un meci amical de fotbal disputat la Cluj-Napoca.Campioana a deschis scorul prin francezul Michael Pereira (56), dar Gaz Metan a egalat pe final, prin Sergiu Ciocan (89), potrivit paginii de Facebook a echipei clujene.In etapa a 16-a a Ligii I, prima din 2021, Gaz Metan va juca marti 12 ianuarie, la Medias, cu FC Voluntari (17:00), iar CFR Cluj va evolua acasa, pe 14 ianuarie, cu Academica Clinceni (20:00).Citeste si: FOTO Tenisul a iesit din viata ei. Pozele sexy cu care o jucatoare de top si-a incins fanii. Intra in lumea filmelor pentru adulti?