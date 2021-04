Iordanescu junior, scandal mare dupa infrangerea impotriva Craiovei. "Ia astfel de decizii intr-o anumita directie"

"Invatam si din astfel de momente. Sunt sigur ca putem sa le depasim, n-am nicio emotie. Pregatisem o schimbare cu Hoban sa inchidem jocul. Nici n-am apucat sa fac schimbarea ca in acel moment a iesit faultul. Am mers si ghidat dupa o logica clasica, ca nu e bine sa schimbi la faze fixe, sa nu perturbi echipa. Probabil ca daca as da timpul inapoi as schimba. Asta este. Trei goluri din faze fixe, neinspiratie majora la brigada de arbitri . Mi-e jena sa comentez.Uitati-va la filmul asta in trei, de cate ori a fost joc Craiova - CFR cu domnul Hategan la mijloc. Uitati-va in sezonul trecut, ultima etapa , uitati-va ce greseli majore. Uitati-va acum cateva saptamani vicierea clara de la Craiova, penalti, rosu, gol anulat.Acum ajunsesem sa facem haz de necaz pe margine si vorbeau colegii ca poate la al treilea ne da unul. Este rusinos din punctul meu de vedere si imi pare rau ca un arbitru atat de valoros la toate disputele directe ia astfel de decizii toate intr-o anumita directie. Eu am luat mereu apararea arbitrajului, am calificat erorile ca erori umane, dar deja sunt prea multe si gandul meu merge in alta directie", a spus Iordanescu.Formatia CFR Cluj a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I, arbitrat de Ovidiu Hategan. Au marcat: Sigurjonsson '54 / Ivan '27, Tudorie '88.