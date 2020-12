Edi Iordanescu: "S-a facut o mare nedreptate. Nici gazdele n-au inteles de ce s-a dat penalty"

"Simt ca ni s-a facut o mare nedreptate, pentru ca din punctul meu de vedere echipa a dat dovada de foarte, foarte mult caracter, personalitate, atitudine, echipa a gestionat foarte bine momentele de joc. Am intalnit un adversar extrem de valoros, campiona Elvetiei, o echipa cu multa experienta in Europa. In partea a doua ne-am propus sa ne asumam alte riscuri si sa incercam sa fortam calificarea. Tot planul a decurs extraordinar pana in ultimul moment", a spus Edi Iordanescu."Cred ca decizia este total gresita, cred ca delegarea este total neinspirata, tinand cont ca am avut brigada din Franta la jocul trecut cu TSKA si vine acest penalty la care nici gazdele n-au inteles de ce s-a dat. Nimeni nu a solicitat nimic, nu stiu de unde pana unde aceasta decizie. Nu vreau sa alimentez si alte speculatii, deja s-a creat foarte mult in jurul acestui moment", a completat antrenorul CFR-ului, la Telekom Sport.CFR Cluj a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influentat de un penalti usor acordat de arbitrul francez Benoit Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucatori eliminati, portarul Cristian Balgradean si mijlocasul Damjan Djokovici, acesta din urma insultandu-l pe arbitru.Citeste si: Calificare furata. CFR Cluj pierde in Elvetia cu un penalty inventat si paraseste Europa League