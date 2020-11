Edinson Cavani, anchetat de federatia engleza pentru rasism. Cuvantul interzis folosit de fotbalistul lui Manchester United

Conform news.ro, ca raspuns la un mesaj de felicitare care i-a fost trimis dupa dubla sa decisiva in victoria echipei Manchester United, obtinuta, duminica, la Southampton (3-2), Cavani ar fi scris "negrito" (negru mic), potrivit agentiei de stiri PA, intr-o postare pe Instagram.Clubul l-a aparat pe atacantul uruguayan, explicand ca acel cuvant a fost folosit cu o intentie prietenoasa si ca are o alta conotatie in America de Sud.Gruparea din Manchester a precizat ca l-a informat pe Cavani ca utilizarea unui astfel de termen in Marea Britanie este impotriva regulilor stabilite de Federatia Engleza (FA), ceea ce l-a impins pe fotbalist sa-si stearga postarea.Inainte de inceperea sezonului, federatia engleza a publicat instructiuni de combatere a comportamentelor si comentariilor rasiste sau discriminatorii. Infractiunile de pe retelele de socializare se pedepsesc cu o suspendare minima de trei meciuri. In ciuda acestei prevederi regulamentare, sezonul trecut, Bernardo Silva ( Manchester City ), pentru o gluma despre Benjamin Mendy, si Dele Alli (Tottenham), ironizand boala Covid-19, au fost suspendati cate un meci dupa ce au incalcat aceste instructiuni.Un alt uruguayan, Luis Suarez, a folosit cuvantul "negrito" fata de Patrice Evra, in 2011, cand cei doi jucatori au avut o altercatie in timpul unui meci Liverpool - Manchester United.Suarez a sustinut si el ca acesta era un termen de afectiune, dar federatia engleza nu a acceptat aceasta explicatie si l-a sanctionat pe atacantul aflat atunci la Liverpool cu opt meciuri de suspendare.Citeste si: AUDIO Ultima dorinta a lui Diego Maradona. Mesajul inregistrat cu cateva ore inainte sa moara