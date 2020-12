Edinson Cavani, suspendat trei meciuri de Federatia engleza pentru folosierea unui termen rasist

Fotbalistul sud-american a folosit cuvantul "negrito" intr-o postare pe Instagram, luna trecuta, dupa victoria cu Southampton, din 29 noiembrie, inainte de a o sterge si a-si cere scuze.Cavani va rata meciurile pe care United le va juca in campionat cu Aston Villa, in semifinalele Cupei Ligii cu Manchester City si in Cupa Angliei cu Watford, din cauza acestei suspendari."Un comentariu postat de atacantul lui Manchester United pe Instagram a fost insultator, abuziv, nepotrivit si a afectat imaginea jocului, incalcand regula E3.1 a FA", a precizat federatia engleza in comunicat.Cavani va trebui sa urmeze si un curs de "educatie fata in fata" ca parte a pedepsei."In ciuda credintei sale ca trimitea un simplu multumesc drept raspuns unui mesaj de felicitare din partea unui prieten apropiat, Cavani alege sa nu conteste acuzatia", a precizat United intr-un comunicat, adaugand ca uruguayanul nu este un rasist si nici nu a avut vreo intentie in acest sens.