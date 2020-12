Eliminare neasteptata suferita de Glasgow Rangers. Ianis Hagi n-a putut impiedica rusinea

Echipa lui Steven Gerrard a fost invinsa dupa un meci dramatic pe terenul echipei St. Mirren, incheiat cu 3-2 pentru gazde, gol decisiv marcat in prelungiri.Ca de obicei in ultima vreme, Ianis Hagi a fost rezerva la Rangers si a fost introdus in joc in minutul 84, la scorul de 2-1 pentru St. Mirren. Mijlocasul roman n-a iesit in evidenta decat cu un cartonas galben.Citeste si: FOTO Imagini nemaivazute din avionul lui Cristiano Ronaldo si pretul cu care poate fi inchiriat