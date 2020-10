Cristiano Bergodi: "Avem sase victorii din sase, dar accidentarea lui Koljic ne-a omorat"

"La Koljic a fost o accidentare grava, nu stim mai multe, dar a fost o intrare dura. Avem sase din sase victorii, dar accidentarea lui Koljic ne-a omorat. Este unul dintre cei mai buni aatacanti din Romania si este foarte greu. Gandul meu este la el si la baieti, care erau deprimati in vestiar. Victoria nu poate fi pusa la indoiala", a declarat Bergodi la Digisport, conform news.ro.Formatia Universitatea Craiova a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi.In minutul 35, Elvir Koljic a fost scos de pe teren cu targa si a fost transportat la spital, dupa un fault dur al lui Mihalache, care a fost apoi eliminat.Unicul gol al meciului a fost marcat de Barbut, in minutul 51.